İngiliz otomotiv sektöründe büyük kriz

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İngiltere'deki otomobil üretimi son yılların en düşük seviyesine geriledi. Küresel yarı iletken çip kıtlığı ve pandemi şartları gibi etkenlerle, ülkede üretilen otomobil adedi 1956'dan bu yana en düşük Temmuz seviyesini gördü.

Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği'ne (SMMT) göre, üretim hacmi geçen ay yıllık yüzde 37.6 düşüşle 53 bin 438 araç seviyesine geriledi. Bu düşüşün nedeni olarak fabrikaların yaz döneminde kapalı kalması gösteriliyor.

Geçen ay vakalar arttıkça, Ulusal Sağlık Servisi'nin temas izleme uygulaması tarafından yüz binlerce insan "ping" alıyordu ve o zamandan beri temas edilen sayıları azaltmak için ayarlanmış olmasına rağmen, kendilerini tecrit etmeleri talimatı verildi.

SMMT İcra Kurulu Başkanı Mike Hawes, "Kendi kendine izolasyon kuralları değiştikçe pandeminin etkisi azalacak olsa da, dünya çapındaki yarı iletken sıkıntısı çok az azalma belirtisi gösteriyor" dedi.

İngiliz otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, geçen ay çip sıkıntısının 2022'ye kadar devam etmesini beklediğini ve şirketin daha kârlı araçların üretimine öncelik verdiğini söylemişti.

Nissan'ın Sunderland'deki fabrikası da çip eksikliğinden olumsuz etkilenmişti.