İngiliz The Times gazetesinin resmi bir rapora dayandırdığı haberine göre, İngiliz askerlerinin aralarında çocukların da bulunduğu cinayetleri ile işkence uygulamaları, komutanlar tarafından örtbas edildi.

Habere göre askeri polis müfettişleri, Irak ve Afganistan’da örtbas edilen olaylara ilişkin olarak bazı üst düzey komutanları suçladı.

İsmi açıklanmayan komutanlara yönelik suçlamalar arasında evrakta tahrifat da yer aldı.

Müfettişlerin raporunda, suçlara ilişkin kanıtların siyasi nedenlerle sümen altı edildiği tespitine yer verildi.

RAPORDA YER ALAN VAKALAR

Gazetenin haberleştirdiği raporda yer alan vakalar arasında Afganistan’da 2012 yılında evlerinde çay içen 3 çocuk ile bir gencin bir İngiliz askeri tarafında öldürülmesi ve Irak’ın Basra kentinde 2003 yılında yaygın işkence yapılan bir kampta 2 tutuklunun ölümü de bulunuyor.

Raporda, Iraklı bir polisin 2003 yılında bir İngiliz askeri tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturmada başka bir er adına tanık ifadesi uydurulması ve dosyanın kapatılmasına da yer verildi.

İngiliz savunma bakanlığı ise yazılı bir açıklama yaparak gazetenin iddialarını yalanladı.

Bakanlığın soruşturmalara müdahale ettiği iddiasının reddedildiği açıklamada, “Soruşturmalarda savcıların kararları bakanlığımızdan bağımsız şekilde alınmıştır.” ifadesi kullanıldı.