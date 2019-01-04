İngiliz ordusu, işe alımda yeni nesil gençlerin ilgisini çekebilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Hazırlanan afişlerde, selfie bağımlılarına, telefon zombilerine ve Y ve Z kuşağındaki gençlere dikkat çekilerek, "ordunun sana ve senin kendine olan güvenine ihtiyacı var" gibi ifadeler yer aldı. Kampanyayı yürütenler, 'kar taneleri' ve 'telefon zombilerine' odaklandıklarını belirtti.

Afişlerde, İngiliz ordusunun, telefon bağımlılarının odaklanma yeteneğine, Y kuşağının kendine olan inancına, kar tanelerinin merhametine ve selfie bağımlılarının kendine güvenine ihtiyacı olduğu belirtildi.

İş ilanındaki "kar taneleri" (Snow Flakes),1990 ve 2000'lerin ortalarında doğan milenyum, yani Z kuşağının el bebek gül bebek büyütülen, ailesi tarafından her istediği yapılmış gençleri ifade ediyor.