AA

Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait A400 nakliye uçağı, İngiltere'nin Brize Norton bölgesindeki havaalanından kalkıp, İstanbul'a doğru yola çıktı. Kargo uçağı, sağlık ekipmanlarını almak üzere İstanbul'a geldi.

Uçağın, havalimanındaki kargo terminallerinin bulunduğu bölgeye yakın bir noktada park pozisyonunda yükleme için beklediği görüldü.

Sağlık malzemelerinin yüklenmesinin ardından kargo uçağı İngiltere’ye gitmek için havalanacak. İngiltere’ye de daha önce Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla iki kez tıbbi ekipman desteği sağlanmıştı.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde uçağın İngiltere'ye 84 ton koruyucu ekipman taşıyacağı belirtilmişti. Londra yönetimi içlerinde 400 bin koruyucu önlüğün de yer alacağı sevkiyatın Pazar günü tamamlanacağını açıklamış ancak sevkiyat gecikince İngiltere'de tartışma konusu olmuştu.

SEVKİYAT GARANTİLENMEDEN AÇIKLAMA YAPILMIŞ

İngiliz hükümetinin Türkiye'den 84 ton koruyucu ekipman geleceğiyle ilgili duyuruyu, sevkiyat garanti altına alınmadan yaptığı ortaya çıktı.

The Times gazetesinin haberine göre, bir hükümet kaynağı, açıklamayı yapan İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick'in iyi bir haber vermek isterken erken davrandığını söyledi. Aynı kaynak, ürünler yola çıkmadan önce duyuru yapmalarının hata olduğunu da kabul etti.

Gazeteye konuşan Türk kaynakları ise açıklama 18 Nisan Cumartesi yapılmasına rağmen resmi talebi ancak 19 Nisan Pazar günü aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da gecikmenin sorumlusunun Türkiye olmadığını belirterek, "Evrak, izin, gümrük gibi bizim yapmamız gereken ne varsa yapıldı. Mesele, İngiltere hükümeti ile Türkiye'deki özel bir şirket arasında." dedi.

Yaklaşık 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği İngiltere'de, kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle hükümetin üzerindeki baskı giderek artıyor.