İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Beştepe'deki konserinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gitar hediye etti.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konserini izledi.

Yusuf İslam, konserin ardından sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitar hediye etti.

EMİNE ERDOĞAN MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Öte yandan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, dünyaca ünlü müzisyen Yusuf İslam ve ailesini Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Müziğin evrensel dilinden yansıyan eserleriyle kalplerimize dokundu. Özellikle de halk ozanımız Yunus Emre’den ilham aldığı ezgiyi hayranlıkla dinledik." ifadelerini kullandı.

1977'DE MÜSLÜMANLIĞI SEÇMİŞTİ

İngiliz sanatçı Cat Stevens ismiyle yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, 1977'de Müslüman olmayı seçerek "Yusuf İslam" ismini almıştı