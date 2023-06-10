Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Avrupa

İngiliz muhafız yüksek sıcaklıklara dayanamayarak baygınlık geçirdi

İngiltere’de güne damgasını bu kare vurdu. Prens William’ın doğum günü hazırlıkları için düzenlenen Atlı Muhafızlar Geçit Töreni sırasında trompet çalan İngiliz muhafız yüksek sıcaklıklara dayanamayarak baygınlık geçirdi

Giriş: 10.06.2023 - 21:33 | Güncelleme: ABONE OL
İngiliz muhafız yüksek sıcaklıklara dayanamayarak baygınlık geçirdi
İHA

İngiltere’de Prens William’ın doğum günü hazırlıkları için düzenlenen Atlı Muhafızlar Geçit Töreni sırasında trompet çalan İngiliz muhafız yüksek sıcaklıklara dayanamayarak baygınlık geçirdi.

İngiltere’de Prens William’ın doğum günü töreni öncesi düzenlenen Atlı Muhafızlar Geçit Töreni provasında ilginç anlar yaşandı. İngiltere’nin başkenti Londra’da St James’s Parkında düzenlenen ve binlerce kişinin izlediği tören sırasında trompet çalan bir muhafız yüksek sıcaklığa dayanamayarak baygınlık geçirdi.


Bir süre elindeki trompetle yerde duran muhafız ayağa kalkmaya çalışırken sağlık ekiplerinin yardıma koşmasıyla sedyeye alındı.


Olayın ardından Prens William sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Bu sabah bu sıcaklıkta törene katılan her asker için çok teşekkür ederim. Şartlar çok zor ama hepiniz iyi bir iş çıkardınız” dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Covid-19 kısıtlamaları yabani memelilerin alışkanlıklarını değiştirdi
Covid-19 kısıtlamaları yabani memelilerin alışkanlıklarını değiştirdi
Bugün bu yollar trafiğe kapalı!
Bugün bu yollar trafiğe kapalı!
Yeni doğan dağ keçisi motosiklet tutkunlarını gülümsetti
Yeni doğan dağ keçisi motosiklet tutkunlarını gülümsetti
Sokağa atılan Karamel Fransa'dan sahiplenildi
Sokağa atılan Karamel Fransa'dan sahiplenildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.