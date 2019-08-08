İngiliz Milli Takımı'nın tek siyah kadın yüzücüsü Alice Dearing: Saçları yüzünden bırakan kızları anlayabiliyorum

08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
"Siyah kızların, saçları nedeniyle yüzücü olmadığını söyleyen bir siyah kızla, antreman sırasında yaptığım konuşmayı dün gibi hatırlıyorum."
12 -13 yaşlarındaydım ve saçlar neden yüzücü olmayı engeller anlayamamıştım. Ama şimdi birinin neden bu sporu, saçları için bırakabileceğini anlıyorum."
Üniversite öğrencisi olan 22 yaşındaki Alice Dearing, İngiliz Yüzme Milli Takımının yıldız uzun mesafecilerinden biri.
O aynı zamanda takımdaki tek siyah yüzücü. Dahası o, yüzme takımı ile havuzda ülkesini temsil eden yalnızca ikinci siyah kadın.
"Kulağa saçma gelecek belki ama klorun saçlara verdiği zarar, kişinin bedensel özgüvenine de zarar verebiliyor. Bu durum, sık saçlılar için daha büyük problem ki siyah kadınlar genellikle böyleler."
Alice, iki Dünya Şampiyonası da dahil olmak üzere, İngiltere'yi birçok yarışmada temsil etti. Gana kökenli bir İngiliz olan yüzücü, bu seviyede yarışan ender siyah kadınlardan biri.
BBC'nin yaptığı araştırmaya göre, yarışmalara katılan 73 bin yüzücünün yalnızca 668'i siyah ya da melez.
Yüzme sporu ile uğraşan Afrika kökenlilerin saçı, Afrika kökenli olmayanlara göre çok daha kötü etkileniyor.
Bunun nedeni havuzlarda kullanılan sodyum hipoklorit maddesi.
Alice Dearing, uzun mesafe yüzücüleri klasmanında en iyi 20 sporcu arasında bulunuyor.
"Buraya ait olmadıkları düşüncesine kapılabilen, siyah müsabaka yüzücülerine örnek olma fikrini seviyorum. Ben de önceki yıllarda böyle düşünebiliyordum."
Yüzme sporunda çeşitlik yalnızca İngiltere'de değil dünya çapında bir problem.
Eğitim süreci pahalı bir spor olmasının da negatif etkenler arasında sayılabileceği yüzmede, en üste çıkmayı başaran örnekler yok değil.
2016 yılında Amerikalı Simone Manuel, Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan ilk siyah kadın yüzücü oldu.
Manuel toplamda iki altın ve iki gümüş madalya ile oyunları tamamladı.
Siyah kızların yüzmesi ile ilgili bir sivil toplum kuruluşu olan Black Kids Swim'in kurucusu Ebony Rosemond, "10 yaşına ulaştıklarında onları kaybetmeye başlıyoruz" diyor.
Huffington Post'ta yayımlanan bir araştırmaya göre, İngiltere'deki siyah kadınlar için saç bakım endüstrisi 88 milyar dolarlık pazar seviyesine ulaştı.
Siyah kadınlar araştırmaya göre, saç bakım ürünlerine, beyaz kadınlardan üç kat daha fazla para harcıyor.
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