İngiliz medyası yazdı: Türkiye'ye uçuş yasağı kalkıyor!

İngiltere koronavirüs (Covid-19) nedeniyle getirdiği uçuş yasaklarını kaldırmaya hazırlanıyor. Daha önce koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin gevşetileceği sinyalini veren yetkililer, virüs kapsamında güvenli olarak listelediği ve içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 75 ülkenin uçuş yasağını kaldırıyor.

The Telegraph gazetesinde yer alan haberde, bahsi geçen kararın yakın zamanda duyurulmasının beklendiğini bildirdi.

Haberde, 75 ülkeyi kapsayan uçuş yasaklarının sonlandırılacağı belirtildi.

Uçuş yasağı bulunan ülkeler arasında hemen hemen tüm AB üyesi ülkeler, Tayland, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelere uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamındaki yasaklar kalkacağı ifade edildi.

İngiliz yetkililer bu ülkelerden açıklanan vaka sayısı rakamlarını güvenilir bulduğu için yasağın kaldırılmasına karar verildiğini aktardı.