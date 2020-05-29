İngiliz medyası, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının 19 Şubat’ta ilk rastlandığı İran ile ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi. İngiliz medyası, İran'da ilk vakanın 28 Ocak'ta, Çin'in Tahran Büyükelçiliği'nde görevli üç diplomatta belirlendiğini duyurdu. İran’da ilk koronavirüs vakası 19 Şubat’ta, Kum kentinde tespit edildi.
"İLK 3 VAKA ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN"
İngiliz medyasının iddiasına göre, 28 Ocak’ta koronavirüs semptomlarına sahip olan ve Tahran'daki Çin Büyükelçiliği'nde çalışan 3 İranlı, hastaneye kaldırıldı.
İran Millî Direniş Konseyi’nin (NCRI),İngiliz medyasına servis ettiği görüntülerde, insanların yere yığılmış halde baygın oldukları, bazılarının ise öksürdüğü görüldü.
Öte yandan NCRI’nın, ülkedeki ölü sayısının 40 binden fazla olduğunu öne sürdüğü ifade edildi. İddiaya göre, 28 Ocak’ta Tahran’da bulunan Çin Büyükelçiliği’nde görevli İranlı 37 yaşında bir kadın ve 33 yaşında iki erkek koronavirüs semptomlarına bağlı olarak hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin hastaneye kaldırılmadan önceki 12 gün boyunca Çin’de oldukları öne sürüldü. Hastaneye kaldırılan kişilerde, yüksek ateş, ishal ve yoğun öksürük olduğu belirtildi.
"ÇİN’İ UTANDIRMAK İSTEMEDİLER"
Habere göre, İran ilk vakanın açıklanmasından önceki vakaları Çin'i "utandırmak istememesi" nedeniyle duyurmadığı ileri sürüldü. İran'ın söz konusu vakaları duyurmama kararı ise ABD tarafından yaptırımlara maruz kalan İran'ın, Çin'den destek aldığına ve bu desteğe ihtiyacı olduğuna bağlandı. İranlı yetkililerin, Çin ile ilişkilere, ülkedeki sağlık krizinden daha fazla önem verdiği ve buna bağlı olarak vaka ve ölümlerin üstünün kapatıldığı öne sürüldü.
NCRI: ÖLÜ SAYISI 43 BİNİN ÜZERİNDE
Öte yandan İngiliz medyası, İran Millî Direniş Konseyi’nin koronavirüse bağlı ölümlerdeki tahminin de yayınladı. İran Millî Direniş Konseyi’nin tahminine göre, ülkede 320 farklı kasaba ve kentten yaklaşık 43 bin 800 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İranlı yetkililerden paylaşılan son verilere göre, ülkede 7 bin 627 kişi virüsten öldü ve 143 bin 849 kişide virüs tespit edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!