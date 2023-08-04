Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler İş-Yaşam İngiliz Maliye Bakanı Hunt: “Hepimiz düşük büyüme kapanındayız”  - İş-Yaşam Haberleri

        İngiliz Maliye Bakanı Hunt: “Hepimiz düşük büyüme kapanındayız” 

        İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere dahil önde gelen gelişmiş ekonomilerin düşük büyüme kapanında olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hepimiz düşük büyüme kapanındayız" 
        ABONE OL
        ABONE OL

        Maliye Bakanı Hunt, Sky News’e yaptığı değerlendirmede, “Sadece İngiltere değil, Avrupa, ABD, Kanada, Japonya. Hepimiz çıkmamız gereken düşük büyüme kapanındayız.” ifadesini kullandı.

        Hunt değerlendirmesinde Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tahminlerine göre İngiltere’nin uzun vadeli büyüme oranının Fransa, Almanya ve Japonya’dan daha yüksek olduğunu hatırlattı.

        Bakan Hunt, Güz Dönemi Bütçe Planındaki önceliklerine de değinerek, “Yaklaşan Güz Dönemi açıklamasında, bu düşük büyüme tuzağından nasıl kurtulacağımızı ve kendimizi dünyanın en girişimci ekonomilerinden biri haline getireceğimizi gösteren bir plan göreceksiniz. Bizim istediğimiz bu." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Hafta başında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’tan yapılan açıklamada ise, “İngiltere’de imalat sanayisinin düşüşü bu yılın temmuz ayında kötü bir yola girdi; (sektörde) üretim çıktısı, istihdam ve yeni siparişlerindeki daralma hızlandı” ifadesi yer bulmuştu.

        İngiliz ekonomisinin görünümüme ilişkin BBC Radyo 4’e değerlendirmede bulunan Alianz’ın Baş Ekonomisti Mohamed El-Erian ise, “Halk, artan konut kredilerinin, şirketler yüksek borçlanma maliyetlerinin sancısını hissediyor. Küresel aktivite de (bu duruma) yardımcı olmuyor. Evet, gerçekten resesyona girme riskimiz var” İfadelerini kullanmıştı.

        Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 5,25 seviyesine yükseltildiğini duyurdu.

        Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan yükseltilerek yüzde 5,25 seviyesine çıkarıldığı bildirildi.

        Böylece politika faizi son 15 yılın en yüksek seviyesinin ulaşmış oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Üvey ağabeyini öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Üvey ağabeyini öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Akdeniz'in yüzey suyu sıcaklığında rekor seviye
        Akdeniz'in yüzey suyu sıcaklığında rekor seviye
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Habertürk Anasayfa