AYNI KIYAFETLERİ GİYEBİLİYOR

Daha düşük fiyat etiketi ve daha az sayıda kıyafet olmasına rağmen üç çocuk annesi Middleton, The Telegraph gazetesine göre geçen yılki 90'a karşılık bu yıl 123 etkinlikte boy gösterdi.

Kraliyet üyesi, 3 bin 820 dolarlık Jenny Packham gece elbisesi ve 4 bin 191 dolarlık Türk tasarımcı Erdem imzalı etek takımı gibi pahalı parçalar giyse de 228 dolarlık The Dazzler pantalon ve 100 dolarlık Zara marka blazer ceket gibi uygun fiyatlı kıyafetleri de üzerinde taşıdı.