Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İngiliz Kraliyet ailesinden Prenses Kate Middleton radikal değişikliklere gitti: Harcamaları kıstı

        İngiliz Kraliyet ailesinden Prenses Kate Middleton kıyafet harcamalarını kıstı

        Kıyafet seçimleriyle her zaman gündeme gelen İngiliz Kraliyet ailesi 2023 yılı gardırop masraflarını azaltmaya karar verdi. Özellikle Galler Prensesi Kate Middleton masraflarını önceki yıla göre 72 bin dolar azalttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 13:02 Güncelleme: 04.01.2024 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KIYAFET HARCAMALARINI AZALTTI

          İngiliz Kraliyet ailesinin gözde isimlerinden olan Prenses Kate Middleton, 2023 yılı kıyafet harcamlarını azalttı. 41 yaşındaki Galler Prensesi'nin Page Six'te yayınlanan gardırop hesaplamasına göre, kıyafet ve aksesuar harcalamalarında 72 bin 433 dolarlık eksilme yaşandığı belirtildi.

        • 2

          Middleton 2022 yılına kıyasla 2023 yılında yeni parçalara 47 bin 163 dolar daha az para harcadı.

          Buna karşılık Middleton geçen yıl 119 bin 596 dolarlık muazam bir yeni görünüm sergiledi.

          Bu yıl gardırobunun fiyat etiketi daha düşük olmasına rağmen, Galler Prensesi genel olarak 37 daha az yeni kıyafet giydi. Birkaç pantolon takımını birden fazla kez bile giydi.

        • 3

          AYNI KIYAFETLERİ GİYEBİLİYOR

          Daha düşük fiyat etiketi ve daha az sayıda kıyafet olmasına rağmen üç çocuk annesi Middleton, The Telegraph gazetesine göre geçen yılki 90'a karşılık bu yıl 123 etkinlikte boy gösterdi.

          Kraliyet üyesi, 3 bin 820 dolarlık Jenny Packham gece elbisesi ve 4 bin 191 dolarlık Türk tasarımcı Erdem imzalı etek takımı gibi pahalı parçalar giyse de 228 dolarlık The Dazzler pantalon ve 100 dolarlık Zara marka blazer ceket gibi uygun fiyatlı kıyafetleri de üzerinde taşıdı.

        • 4

          UYGUN FİYATLI AKSESUARLARI DA TERCİH EDİYOR

          Gardırop masraflarını azalmış olması, Middleton'ın aynı kıyafeti birden fazla defa giyme tercihi mücevher seçimlerine de yansıdı. Pahalı mücevherleri birden fazla kullanmasının yanı sıra değeri 25 dolar ile 215 dolar arasında değişen aksesuarlar kullanması da dikkat çekti.

        • 5

          Prenses Kate, BAFTA Ödülleri gecesinde 30 dolarlık küpelerle katılmıştı. Oysa 2022'de toplam ederi 18 bin dolardan pahalı olan 1920'lerin elmas broşları ile 13 bin dolarlık Robinson Pelham elmas küpeleri takmıştı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        3 bıçakla aile katliamı yapmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        3 bıçakla aile katliamı yapmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        2024'ün önemli gök olayları
        2024'ün önemli gök olayları
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        Kira enflasyonu zayıflıyor
        Kira enflasyonu zayıflıyor
        İstanbul'a geliyor
        İstanbul'a geliyor
        Habertürk Anasayfa