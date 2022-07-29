DeuxMoi'ye ismini açıklamayan kaynak mesajında "Açıklayacağım İngiliz kraliyeti üyesinin evlilik dışı ilişkisi, Londra'da ve İngiliz aristokratları arasında açık bir sır ve her parti ile gazete masasının gündeminde yer alıyor. Yakın tarihli bir medya partisinde, daha çok bu ilişkinin cinsel boyutta olduğu söylendi. İddialara göre bu kişinin eşi de işler duygusal boyuta geçmediği sürece bu cinsel ihtiyaç ve ilişkiye ses çıkarmıyor ancak kesin olarak bilinmiyor" ifadelerini kullandı. İddialarda kraliyet üyesinin pek çok cinsel fantezilerde de bulunduğu öne sürüldü.