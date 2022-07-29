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İngiliz Kraliyet Ailesi'nde aldatma iddiası: Prens William eşi Kate Middleton'ı aldattı mı?

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde yeni iddia: Aldatan kişi Prens William mı?

Ünlü bir dedikodu sitesinde İngiliz Kraliyet Ailesi'nden bir kişinin eşini aldattığı iddia edildi. İddiaların ardından Prens William Twitter'da gündem oldu.

29.07.2022 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan 'deuxmoi' adlı hesapta ünlüler dünyasına ait anonim pek çok iddia ortaya atılıyor. Bu iddiaların bir kısmının doğru çıkması da siteyi son dönemlerin en popüler hesaplarından biri haline getiriyor.

  • Deuxmoi kendisine gelen bilgileri ekran görüntülerini alarak, 24 saat sonra kaybolan Instagram hikâyelerinde paylaşıyor. O iddialardan biri de geçtiğimiz gün paylaşıldı. Konu ise İngiliz Kraliyet Ailesi'ydi. 

  • DeuxMoi'ye ismini açıklamayan kaynak mesajında "Açıklayacağım İngiliz kraliyeti üyesinin evlilik dışı ilişkisi, Londra'da ve İngiliz aristokratları arasında açık bir sır ve her parti ile gazete masasının gündeminde yer alıyor. Yakın tarihli bir medya partisinde, daha çok bu ilişkinin cinsel boyutta olduğu söylendi. İddialara göre bu kişinin eşi de işler duygusal boyuta geçmediği sürece bu cinsel ihtiyaç ve ilişkiye ses çıkarmıyor ancak kesin olarak bilinmiyor" ifadelerini kullandı. İddialarda kraliyet üyesinin pek çok cinsel fantezilerde de bulunduğu öne sürüldü.

  • Bu iddialar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bahsedilen kişinin Prens William olduğuna dair bir kanıt olmasa da, Twitter'da pek çok kişi bu ismin Prens William olduğunu düşündü.  

  • Öyle ki Prens Wiliam Twitter'da kısa süreliğine #PrinceWilliamAffair (#PrensWilliamİlişkisi) etiketiyle gündem oldu. Ancak bu iddialardaki kişinin o olduğuna dair sayfada yeni bir açıklama gelmedi. 

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