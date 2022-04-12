İngiliz gezgin Helen Dainty, 2016 yılında bisikletle dünya turuna çıkarak bugüne kadar 3 kıtada 34 ülke gezdi.
İHA'nın haberine göre Dainty, Bafra Bisiklet Kulübü temsilcisi Hülya Yangın Ertekin tarafından karşılandı.
44 yaşındaki Ertekin tarafından Bafra’da misafir edilen Dainty, Bafra’nın pidesi ve dondurmasına hayran kaldı.
Dainty, "Bir ay önce İngiltere'den ayrıldım, bu yüzden bir aydır Türkiye'de bisiklet sürüyorum ama ondan önce dört yıldır Avrupa'da bisiklet sürüyordum. Geçen yıl ikinci kez Londra'dan İstanbul'a ve ardından Batı kıyısından İzmir'e gittim. Bodrum'a ve Antalya'ya Taşucu'ya gittim. Lübnan'a vapurla geçtim, ardından Noel için eve uçtum ve ardından Türkiye'ye geri geldim.
Dört yıldan fazla bir süredir tam zamanlı bisiklet sürüyorum, Önce Avustralya'yı dolaştım, sonra dört yıldır Avrupa'da bisiklet sürdüm ve şimdi doğuya, Ermenistan ve İran'a doğru devam edeceğim. Karadeniz boyunca doğuya, Gürcistan, Ermenistan'a ve ardından İran'a doğru bisiklet sürmeye devam edeceğim.
Birleşik Arap Emirlikleri'ne, ardından Umman, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail'e ve ardından Afrika'ya gitmek istiyorum. Zindeliğim izin verdiği sürece seyahat etmeye devam etmeyi umuyorum. Türkiye seyahat etmek için harika bir yer, insanlar çok misafirperver ve yemekler çok lezzetli. Bazen bir çadırda kalıyorum bazen güzel insanlar tarafından misafir ediliyorum.
Türkiye'de çok aktif olan, sıcak duş denilen bir bisikletçi barındırma ağı var ve bu şekilde ev sahipliği yapan birçok harika insanla tanışıyorum. Bir ülkede seyahat etmenin harika bir yolu insanlarla tanışmak, evlerini görmek ve birlikte yemek yemek" dedi.
Helen Dainty’i evinde misafir eden Bafra Bisiklet Kulübü temsilcisi Hülya Yangın Ertekin, “Bizim bisikletliler genel merkezi olarak Whatsapp gurubumuz var. Oradan Kastamonu’daki arkadaşımız benimle iletişime geçti. Helen Dainty diye İngiliz bir kadının bisikletle dünya turuna çıktığını ve 3-4 gün sonra Bafra’da olabileceğini ve karşılayıp misafir edip edemeyeceğimi sordu. Ben de 'Tabii ki karşılar, misafir ederim' dedim. Sinop-Alaçam yolunda karşıladık. Bir akşam misafir ettik. Bafra pidesi ve dondurmasını kendisine ikram ettik. Dinlendikten sonra şimdi tura devam etmek için yola çıkacak" diye konuştu.
Hülya Yangın Ertekin ve arkadaşları tarafından yolcu edilen Helen Dainty, ilçeden ayrıldı. Karadeniz sahil yolundan, Gürcistan, Ermenistan’dan İran'a bisiklet sürmeye devam edecek olan Dainty, oradan Birleşik Arap Emirlikleri'ne, ardından Umman, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail'e ve Afrika'ya bisiklet sürecek.
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