İngiliz isimden 'kazara nükleer savaş' uyarısı

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Sir Stephen Lovegrove, İngiltere'nin Pekin'in nükleer cephaneliğini genişlettiği ve modernize ettiği konusunda 'açık endişeleri' ifade etti ve Çin'in silah kontrol anlaşmalarını küçümsemesinin 'korkutucu bir olasılık' olduğunu da sözlerine ekledi.

"STRATEJİK İSTİKRAR RİSK ALTINDA"

The Telegraph'ın haberine göre Lovegrove, dünyanın artık SSCB ile nükleer savaşı önleyen Soğuk Savaş güvencelerine sahip olmayabileceğini vurguladı ve Çin ile Batı arasında 'kontrolsüz bir çatışma' olasılığının arttığını ifade etti. Dünyanın genetik silahlardan, uzay tabanlı sistemlerden ve lazerlerden gelen tehditlerle 'tehlikeli yeni bir çağa' girdiğini de sözlerine ekledi.

Sir Stephen Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde yaptığı konuşmada, "Dürüst olmalıyız. Stratejik istikrar risk altında. Yeni güvenlik düzenini düşünmeye başlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Görsel: Associated Press

"İLETİŞİM KESİLMESİ ÇOK TEHLİKELİ"

Lovegrove konuşmasında, Çin'in nükleer silahların yanı sıra hibrit silahları geliştirebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Lovegrove konuşmasında "Soğuk Savaş sırasında, Sovyet doktrini ve yetenekleri konusundaki anlayışımızı geliştiren bir dizi müzakere ve diyalogdan faydalandık ve bunun tersi de oldu. Bugün, gelecekte bizi tehdit edebilecek diğerleriyle – özellikle Çin ile – aynı temellere sahip değiliz. Bununla birlikte modern dünyada çok daha geniş bir yelpazede stratejik riskler ve tırmanmaya giden gidişat var" dedi.

Lovegrove Batı'nın Rusya ve Çin ile tamamen 'iletişimin kesilmesi'nin çok tehlikeli olduğunu da vurgulayarak Çin veya Rusya'yla 'yanlışlıkla' nükleer bir çatışma başlatma riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda İngiltere'yi uyardı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.