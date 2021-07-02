Uzay rekabeti: Kim önce uçacak?

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Richard Branson tarafından ticari uzay yolculukları düzenlemek için kurulan İngiliz şirket Virgin Galactic, milyarder Jeff Bezos'un 20 Temmuz tarihli uçuşundan daha önce uzaya uçacak.

Branson'un şirketi perşembe akşamı, 11 Temmuz'da bir sonraki test uçuşunun gerçekleştirileceğini söyledi. Branson’un ve ekibinin olacağı uçuş, Virgin Galactic adlı şirketin uzaya dördüncü uçuşu olacak.

Virgin Galactic'in CEO'su Michael Colglazier "Bir sonraki uçuşumuz - VSS Unity için 22. uçuş testi ve ilk tam mürettebatlı uçuş testimiz - tüm ekibimizin özveri ve teknik dehasının bir kanıtıdır ve ben Her biri önemli işler yapacak olan pilotlarımıza ve görev uzmanlarımıza özel bir teşekkür etmek istiyorum.” ifadelerine yer verildi.

Şirket ayrıca insan odaklı araştırma deneyleri yürütmek ve uzay uçuş deneyimini desteklemek istediğini belirtti.

Richard Branson, Twitter paylaşımında ‘‘Her zaman bir hayalperest oldum. Annem bana asla pes etmemeyi ve yıldızlara ulaşmayı öğretti.’’ diyerek 11 Temmuz tarihinde hayalini gerçekleştireceğini aktardı.

JEFF BEZOS

Haber, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'in 20 Temmuz tarihli uçuşta Amerikalı 82 yaşındaki pilot Wally Funk’un Bezos’a eşlik edeceği bilgisinden sonra geldi. AA’nın aktardığı habere göre Jeff Bezos'un 20 Temmuz’da kendi uzay şirketi öncülüğünde gerçekleştireceği uzay yolculuğunun onur konuğu, Amerikalı 82 yaşındaki eski pilot iyi niyet elçisi Wally Funk olacak.

AA, Funk'ın zamanında 13 kadın astronot adayla 1960’lı yıllarda özel bir şirket programı çerçevesinde eğitim aldığı ancak NASA’nın sadece erkek pilotları seçme politikası nedeniyle hiçbirinin astronot olamadığı bilgisi paylaşıldı Teksas'taki Van Horn Üssü'nden yapılacak yolculu kapsamında Bezos’un kardeşi de dahil 6 yolcunun yer alacağı belirtiliyor.