İngiliz inşaat sektörü, tedarik ve iş gücü şokuyla hız kesti

IHS Markit CIPS verilerine göre, ülkede ağustos ayında 55,2 seviyesinde olan imalat sanayi satın alım yöneticileri endeksi (PMI) , eylül ayında 52,6 seviyesine geriledi.
Piyasalarda sektör bazlı öncü gösterge olarak bilinen PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri büyümeye, bu seviyenin altı ise daralmaya işaret ediyor.
Son üç aydır büyüme hızı azalan inşaat sektöründe, nakliye şoförü, yol yapımında ve tesisat işlerinde çalışan işçi ve marangozların sayısının talebe oranla yetersiz kaldığı biliniyor.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IHS Markit Direktörü Tim Moore "Eylül verileri, iş gücü kıtlığı ve tedarik zinciri krizinin bir araya gelerek sahadaki faaliyeti kesintiye uğratması nedeniyle inşaat sektörü için ciddi bir ivme kaybına işaret ediyor." dedi.
- Nakliye aracı sürücüsü eksikliği yaşanıyor
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı olan nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ülkede gıda sektöründen, imalat ve enerji sektörüne kadar uzanan sorunlara neden oldu.
Uzmanlar, ülkede nakliye sürücülerinin toplam sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor.
İngiltere'de Petrol Perakendecileri Derneği'nden (PRA) yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusu ve Londra'daki benzin istasyonlarının beşte birinden fazlasında akaryakıt bulunmadığı, İskoçya, Galler ve iç bölgelerde akaryakıt krizinin neredeyse sona ermek üzere olduğu belirtilmişti.
Ülkede silahlı kuvvetler personeli, 4 Ekim'den itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başladı.
İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü sürücü olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlıyor.
Ülkede, Brexit ve salgın sonrasındaki ağır vasıta sürücü eksikliği nedeniyle son haftalarda benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise dün yaptığı konuşmada, ülkede son dönemde yaşanan tedarik zinciri krizine rağmen, bu yıl Noel döneminin geçen yıla kıyasla daha iyi geçeceğini bildirmişti.
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