İngiliz gezgin 352 günde Afrika'yı boydan boya koştu

Cook, yolculuğu için açılan bir bağış platformunda toplanan yaklaşık 600 bin poundun ise gençlere spor hizmeti sunan bir kuruluşa gideceğini açıkladı.

Zihinsel sağlık sorunları, kumar ve alkolle mücadele eden Cook, bu koşuyla farkındalık yaratmak istediğini söyledi.