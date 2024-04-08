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        Haberler Yaşam İngiliz gezgin 352 günde Afrika'yı boydan boya koştu

        İngiliz gezgin 352 günde Afrika'yı boydan boya koştu

        İngiliz Russ Cook isimli gezgin, Afrika'da 352 günde 16 bin kilometre yol kat ederek kıtayı boydan boya koştu. Cook yolculuğu ile ilgili olarak, "Afrika'nın tamamını koşan ilk insan görevi tamamlandı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 11:09 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:12
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          İngiliz Russ Cook isimli gezgin, 352 günde 16 bin kilometre yol kat ederek Afrika'yı boydan boya koştu. Russ Cook, Güney Afrika'dan başladığı yolculuğunu dün Tunus'ta düzenlenen bitiş çizgisi kutlamasıyla tamamladı.

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          Yolculuğunu sosyal medyada paylaşan 27 yaşındaki 'En Sert Adam' lakaplı Cook, 352 gün boyunca koşarak 16 bin kilometre yol kat ettiğini ifade etti.

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          Cook yolculuğu boyunca Namibya, Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Kamerun, Nijerya, Benin, Togo, Gana, Fildişi Sahili, Gine, Senegal, Moritanya ve Cezayir'den geçti.

          Gezgin, yolculuğu sırasında silahlı soyguna uğrasa da pes etmediğini dile getirdi.

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          Cook, yolculuğu için açılan bir bağış platformunda toplanan yaklaşık 600 bin poundun ise gençlere spor hizmeti sunan bir kuruluşa gideceğini açıkladı.

          Zihinsel sağlık sorunları, kumar ve alkolle mücadele eden Cook, bu koşuyla farkındalık yaratmak istediğini söyledi.

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