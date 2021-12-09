İngiliz Genelkurmay Başkanı'ndan Ukrayna uyarısı

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Radakin, ay başında göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada, Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore'nin meydan okumalarına dikkat çekerek, güvenlikle ilgili görünümün son 30 yılda hiç olmadığı kadar karmaşık ve tehlikeli olduğunu kaydetti.

Rusya'nın faaliyetlerinin, "Batı'nın değerleri ve çıkarları için bir tehdit" olduğunu belirten Radakin ayrıca, Çin'i seyrüsefer serbestisi, ekonomik gözdağı veya agresif diplomasi gibi konularda, uluslararası normlara meydan okumakla suçladı.

Radakin, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada ise Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden yaklaşık 8 yıl sonra 10 binlerce Rus askerinin Ukrayna sınırına sevk edilmesinin yol açtığı krizin "derinden endişe verici" olduğunu söyledi.

İngiliz Genelkurmay Başkanı, Ukrayna'nın tam işgaline ilişkin en kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmeyen bir ölçekte savaş yaşanacağını belirtti.