İngiliz basını, Interpol'ün 19 yaşındaki Harry Dunn'ın öldüğü kazaya karışan ABD vatandaşı Anne Sacoolas hakkında yakalama kararı çıkardığını yazdı.
Dunn ailesinin sözcüsü Radd Seiger da yazılı açıklamasında, haberleri doğrulayarak, "Bu onu firari ve kaçak yapıyor. ABD dışına adım attığı anda yakalanıp İngiltere'ye iade edileceği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.
Seiger, kararın, İngiliz makamlarının gencin ölümü sırasında Sacoolas'ın diplomatik dokunulmazlığı olmadığı sonucuna vardığını gösterdiğini de vurguladı.
KAZADAN SONRA KAÇMIŞTI
Harry Dunn, 27 Ağustos 2019'da Northamptonshire bölgesindeki ABD'nin istihbarat üssü yakınlarında meydana gelen kaza sonucu 19 yaşındayken hayatını kaybetmişti.
Kaza esnasında Harry'nin kullandığı motosikletin doğru şeritte, Sacoolas'ın hakimiyetindeki otomobilin ise yanlış şeritte olduğu ortaya çıkmıştı.
ABD, kadının diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu gerekçesiyle yargılanmasına engel olurken, İngiltere hükümeti de duruma itiraz etmemişti.
Kaza sırasında İngiltere'de üst düzey bir ajanın eşi olarak bulunan kadının kendisinin de CIA ajanı olduğu ortaya çıkmıştı.
ABD İADE ETMEMİŞTİ
Kazaya ilişkin haberlerin yayılmasıyla İngiliz yetkililer açıklama yapmak zorunda kalmış, Başbakan Boris Johnson, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşerek konunun çözüme kavuşturulmasını istemişti.
Beyaz Saray'da anne ve babayla görüşen Trump, kadının İngiltere'ye dönmesine yeşil ışık yakmamıştı.
Aralık ayında İngiliz savcılığı, baskıların ardından Sacoolas'ı resmen suçlamış ve ABD'den iadesini istemiş, ancak ABD yönetimi bu talebe onay vermemişti.
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