1- PATARA, ANTALYA

Bembeyaz kumuyla gözleri kamaştıran bu tatil cenneti, ülkemizin sadece en uzun plajlarından değil, aynı zamanda en güzel plajlarından bir tanesi. Dünyanın uygarlıklarına öncülük etmiş Likya Birliği'nin başkenti Patara, Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolas'ın mezarının bulunduğu yer olarak biliniyor. Mitolojiye göre ise Patara, güneş ve sanat tanrısı Apollo ile ay ve avcılık tanrıçası Artemis'in de doğum yeri.