1- PATARA, ANTALYA
Bembeyaz kumuyla gözleri kamaştıran bu tatil cenneti, ülkemizin sadece en uzun plajlarından değil, aynı zamanda en güzel plajlarından bir tanesi. Dünyanın uygarlıklarına öncülük etmiş Likya Birliği'nin başkenti Patara, Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolas'ın mezarının bulunduğu yer olarak biliniyor. Mitolojiye göre ise Patara, güneş ve sanat tanrısı Apollo ile ay ve avcılık tanrıçası Artemis'in de doğum yeri.
Ayrıca caretta carettaların milyonlarca yıldır yumurtlarını bırakıp yavruladıkları uçsuz bucaksız kumsallarıyla binlerce turistin uğrak yeri. Zeytin, nar, ceviz ve incir ağaçlarıyla bezenmiş Patara masmavi denizinin yanında muhteşem manzaralar sunuyor. Turkuaz mavisi denizi ve ince kumuyla bölgenin en görkemli kumsalı arasında yer alan Patara Plajı, denizinin sığ olmasıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılını Patara Yılı ilan ettiğini hatırlatalım.
2- BODRUM YARIMADASI, MUĞLA
Zeytinlikleri ve bembeyaz evleriyle Bodrum'un kendine has bir görünümü olduğu su götürmez bir gerçek... Cevat Şakir’in “Başka yerde olup nur içinde yatılacağına burada nur içinde yaşanır” dediği Bodrum, son yıllarda tahtını Çeşme ve Alaçatı gibi yerlerden geri aldı.
Koronavirüs sürse de pek çok tesisin bulunduğu bu güzel tatil beldesinde herkese göre uygun seçenek mevcut. Bitez, Türkbükü gibi plajlarda ayrıca bolca aktivite var. Bodrum kıyılarında sörf, su kayağı, para-ski yapabilirsiniz. Ayrıca Bodrum Yat Kulübü’nde yaz-kış yelken dersleri var. Ayrıca Bodrum’un simgesi tarihi kaleyi gezip Su Altı Arkeoloji Müzesi'ni gördüğünüzde 'İyi ki buraya gelmişim' diyeceksiniz.
3- ÖLÜDENİZ, MUĞLA
Ölüdeniz'i Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tanıtım afişlerinde veya gezi rehberi kitaplarında mutlaka görmüşsünüzdür. Çam ağaçları, masmavi suyu ve dağlarıyla cennetten farksızdır çünkü Ölüdeniz. Likyalılarda ışık ve güneş diyarı, Ortaçağ’da “Uzak Diyar” olarak tanınan, Anadolu’nun güneybatısındaki Teke Yarımadası’nda bulunan Türkiye’nin önemli doğal güzelliklerinden biri…
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