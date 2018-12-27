1986 yılından bu yana Türk gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve yaklaşık 6 yıl önce yurt dışında ilk yatırımını gerçekleştiren Peker Holding’in yeni yıl resepsiyonu, Londra gayrimenkul ve finans piyasasını bir araya getirdi.

Peker Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Peker’in ev sahipliğinde, Londra’nın ünlü mekanlarından The Arts Club’da gerçekleşen etkinliğe, Peker Holding’in iş ortakları, paydaşları, kamu yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Organizasyon kapsamında kısa bir konuşma yapan Ayşegül Peker, Türkiye’deki tecrübelerini 6 yıl önce yurt dışına taşımaya karar verdiklerini ve ilk projelerini Londra’da hayata geçirdiklerini belirtirken, bu nedenle Londra’nın kendileri için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

İNGİLTERE’DEN SONRA SIRA ALMANYA’DA

Ülkedeki son yatırımlarını, bu yıl içinde İngiltere’nin yükselen yıldızları arasında gösterilen, Londra’ya ve mega projelere olan yakınlığıyla öne çıkan Gravesend’de gerçekleştirdiklerini; bunun dışında Almanya’da hayata geçirdikleri projelerinde ciddi bir yatırımcı ilgisiyle karşılaştıklarını dile getiren Ayşegül Peker, “Londra’da elde ettiğimiz başarıyı Avrupa’nın diğer ülkelerine taşımanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarının ardında Londra’nın bize getirdiği şansın önemli olduğunu söylemeliyim. Kendimizi evimizde hissetmemizi sağladığınız için hepinize çok teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.