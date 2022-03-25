Her iki hayvanı koltukları çıkarılmış minibüsün arkasına vinç ve iş makinesiyle yüklemek 3 saat sürdü. Şehir dışına polis eskortu eşliğinde sirenler çalarken çıkıyoruz. Uzun bir yol ama şu ana kadar her şey yolunda gidiyor" dedi.