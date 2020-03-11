11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiliz ekonomisine 30 milyar sterlinlik teşvik paketi
-Maliye Bakanı Sunak, hükümetin küresel bazda en kapsamlı mali programlardan birini uygulandığını belirtirken finansal açılımlar yapıldığına da dikkati çekti
LONDRA (AA) – İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs riskine karşı ülke ekonomisinin desteklenmesi için 30 milyar sterlinlik teşvik paketi açıkladı.
İngiltere’nin bütçe düzenlemelerini açıklayan Sunak, hükümetin küresel bazda en kapsamlı mali programlardan birini uyguladığını belirterek, ülke ekonomisinin desteklenmesi için 30 milyar sterlinlik bir teşvik paketinin hazırlandığını söyledi.
Bakan Sunak, İngiliz ekonomisinin geçici sorunların üstesinden gelebilecek güçte olduğuna işaret ederek, "Bunu birlikte atlatacağız. Ülkemizin ve halkımızın finansal olarak güvende olmasını sağlamak için yapabileceğimiz herşeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Sunak ayrıca İngiltere’nin altyapısı için gelecek 5 yıl içerisinde 170 milyar sterlinlik yatırım planlandığını hatırlattı.
İngiliz Maliye Bakanı Sunak, bu yıl enflasyonun yüzde 1,4, gelecek yıl ise yüzde 1,8 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü söyledi.
İngiltere’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına (GSYH) oranla kamu borcunun bu yılın sonunda 79,5 seviyesine, 2024-2025 döneminde ise yüzde 75,2 seviyesine gerilemesinin beklendiğini kaydeden Sunak, sağlık sektörüne maliyeti ne olursa olsun yatırım yapılmaya devam edileceğinin altını çizdi ve sağlık sisteminin (NHS) acilen desteklenmesi için ek 5 milyar sterlinlik bir katkı sunulacağının altını çizdi.
Bakan Sunak, perakende, konaklama gibi sektörlerde toplam değeri 51 bin sterlinin altında olan şirketlerin işletme vergisinden muaf tutulacağın kaydetti. Toplam istihdamı 250 kişinin altında olan şirketlerin 2 haftaya kadar olan hastalık izin ücretlerinin hükümet tarafından şirketlere geri ödeneceğini de söyledi.
Bakan Sunak küçük şirketlerin işlerindeki aksamaları telafi edebilmesi için 1,2 milyon sterline kadar kredi imkanının sağlanacağını belirtti.
İngiltere’de yakıt vergisinin dondurulacağını belirten Sunak, "Bu yıl için büyüme tahmini yüzde 1,4’ten yüzde 1,1’e çekildi. Gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 1,6’dan yüzde 1,8’e yükselmesi. 2022 yılına dair büyüme tahmini 1,6’dan 1,5’e, 2023 büyüme tahmini 1,6’dan yüzde 1,3’e çekildi. 2022'de plastik ambalaj vergisi de uygulamaya girecektir" açıklamasında bulundu.
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