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İngiliz ekonomisi nisanda yüzde 0,2 büyüdü 

İngiliz ekonomisi, hizmet sektörünün katkısıyla nisanda yüzde 0,2, son 3 aylık dönemde de yüzde 0,1 büyüdü

Giriş: 14.06.2023 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL
İngiliz ekonomisi nisanda yüzde 0,2 büyüdü 
AA

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, nisan ayındaki büyümenin itici gücü hizmet sektörü oldu. Hizmet sektörü, marttaki yüzde 0,5 daralmanın ardından nisanda yüzde 0,3 büyüme gösterdi.

Tüketiciye yönelik hizmetlerde üretim, marttaki yüzde 0,8'lik düşüşün ardından nisanda yüzde 1 arttı.

İngiltere'de üretim ve inşaat sektörleri ise nisanda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,6 daraldı. Söz konusu sektörler martta sırasıyla yüzde 0,7 ve 0,2 büyüme kaydetmişti.

Böylece İngiliz ekonomisi nisanda yüzde 0,2 büyürken, bu oran son 3 aylık dönemde yüzde 0,1 olarak kayıtlara geçti. Martta ekonomi, aylık bazda yüzde 0,3 daralmıştı.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Darren Morgan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, nisanda hizmet sektöründeki büyüme, araç satışlarındaki artış ve eğitim sektöründeki grevlerin kısmen yavaşlamasıyla ekonominin marttaki daralmanın ardından toparlandığını kaydetti.

Bu iyileşmelerin sağlık, bilgisayar üretimi, ilaç sanayi, inşaat ve emlak sektöründeki zayıf performansın etkisiyle dengelendiğini ifade eden Morgan, "Son 3 ayda ise ekonomi ağırlıklı olarak inşaat sektörlerindeki hareketlilikle kısıtlı büyüme kaydetti. Bu dönemde hizmet sektörü, kısmen grevler nedeniyle büyümeyi aşağı çekti." değerlendirmesinde bulundu.

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