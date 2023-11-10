İngiliz ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüme göstermedi

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Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) açıkladığı verilere göre, İngiltere'de ikinci çeyrekteki yüzde 0,2'lik büyümenin ardından Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) üçüncü çeyrekte değişim göstermedi. Beklenti, ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 daralacağı yönündeydi.

Ekonomi, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,6 büyüdü. İngiliz ekonomisi 2022'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 daralmıştı.

Üçüncü çeyrekte hizmet sektöründeki yüzde 0,1'lik daralma ve inşaat sektöründeki yüzde 0,1'lik büyümenin birbirini dengelemesiyle ekonomi yatay seyretti. Bu, ekonominin bu yılki en zayıf çeyreklik performansı olarak kayda geçti.

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İngiliz ekonomisi aylık bazda bakıldığında ise eylülde yüzde 0,2 büyüme kaydetti. Ağustos ayında bu oran yüzde 0,1 olmuştu.

ONS Ekonomi İstatistikleri Direktörü Darren Morgan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, üçüncü çeyrekte ekonominin yatay seyrettiğini ve hizmet sektöründe özellikle sağlık ve yönetim danışmanlığı gibi alanlarda daralma görüldüğünü ifade etti.

Araç satışları, imalat sanayi ve inşaat sektöründe sınırlı büyüme kaydedildiğini belirten Morgan, "Eylül ayındaki yüzde 0,2'lik büyüme film yapımı, sağlık ve eğitim alanlarındaki aktiviteden kaynaklandı. Bu büyüme, perakende ve bilgisayar programcılığı gibi alanlardaki daralmayla dengelendi" değerlendirmesinde bulundu.

Maliye Bakanı Jeremy Hunt da yüksek enflasyonun büyümenin önündeki en büyük engel olduğuna işaret ederek, ekonomiyi sürdürülebilir şekilde büyütmenin en iyi yolunun "plana sadık kalmak ve enflasyonu sistemden atmak" olduğunu kaydetti.