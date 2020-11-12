İngiliz ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 15,5 büyüdü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiliz ekonomisi, bu yılın 3. çeyreğinde büyüme kaydetti.

İngiliz ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 15,5 büyürken, beklenti yüzde 15,8 büyümesi yönündeydi.

ONS açıklamasında, İngiliz ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesine kıyasla halen yüzde 8,2 daha küçük olduğu bildirildi.

Ülkenin yeniden karantinaya girmiş olması nedeniyle son çeyrekte büyümenin zayıflaması bekleniyor.

Ülkede eylül ayı itibarıyla işsizlik yüzde 4,5 seviyesinden yüzde 4,8'e yükselmişti. Ülkede temmuz, ağustos ve eylülde toplam 243 bin kişi işini kaybetmişti.