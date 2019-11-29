Daily Mail The Independent'ın 'kardeşini' satın alıyor

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İngiltere'nin önde gelen bulvar gazetelerinden Daily Mail, JPI Media'ya ait olan "i" gazetesini 49,6 milyon pound'a satın almaya hazırlanıyor.

The Independent gazetesinin 2010 yılında kurduğu kardeş gazetesi konumundaki "i", 2016'da Johnston Press tarafından satın alınmıştı. İflasın eşiğine gelen gazete geçen yıl da JPI Media tarafından satın alınmıştı.

Daily Mail yönetimi, satın almanın ardından "i" gazetesinin editoryal bağımsızlığını koruyacağını vurguladı.

Daily Mail'in sahibi 'Daily Mail and General Trust' grubunun CEO'su Paul Zwillenberg yayınladığı yazılı açıklamada, " Gazete 'i''nin farklı bir editoryal tarzı var, okuyucu kitlesi de bizimkinden farklı. Bunları değiştirmek için bir şey yapmayacağımız konusunda teminat veriyorum" ifadelerini kullandı.

"i" gazetesinin hafta içi günlük tirajının 170 bin, hafta sonunda ise 190 bin olduğu, internet sitesinin ise günlük hit rakamının 300 bini bulduğu belirtiliyor.

Günlük tirajı 1,1 milyonu bulan Daily Mail, The Sun'ın ardından İngiltere'nin en fazla okunan gazetesi konumunda.