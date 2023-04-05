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Guardian tarafından yapılan bir araştırma, İngiltere genelinde dev arazi ve mülk portföylerini yöneten Lancaster ve Cornwall dükalıklarından kraliyet ailesinin elde ettiği geliri tüm boyutlarını ortaya koydu. Dükalıklar; tarım arazileri, oteller, ortaçağ kaleleri, ofisler, mağazalar ve Londra'nın en lüks gayrimenkullerinden bazılarını yöneten profesyonelce işletilen emlak imparatorlukları olarak faaliyet gösteriyor. Ayrıca önemli yatırım portföylerine sahip olmasına karşın kurumlar vergisi veya sermaye kazancı vergisi de ödemiyorlar. Parlamento ve devlet arşivlerinde tutulan dükalık hesapları, Kraliçe II. Elizabeth ve Cornwall Dükü sıfatıyla ilk doğan oğlu şimdilik Kral Charles'ın, 70 yıllık hükümdarlık sırasında dükalıklardan elde ettikleri gelirlerde nasıl büyük bir artıştan faydalandıklarını ortaya koydu.

1.2 MİLYAR STERLİNDEN FAZLA GELİR The Guardian'ın özel haberine göre geçen yıl dükalık gelirleri 41.8 milyon sterlin olarak gerçekleşti. Enflasyona göre ayarlandığında kraliçe ve oğlunun, iki mülkten toplam 1.2 milyar sterlinden fazla gelir elde etmiş olduğunu gösteriyor. Başta İngiltere'nin kuzeyi ve Midlands olmak üzere 18.481 hektarlık kırsal araziden oluşan Lancaster Dükalığı'ndan elde edilen karlar, tahtta kim oturursa otursun otomatik olarak ona geçiyor. Arazinin değeri 652 milyon sterlin olarak biliniyor. Çoğunluğu İngiltere'nin güneybatısında olmak üzere 52.450 hektarlık bir alanı kapsayan Cornwall Dükalığı'nın değeri ise 1 milyar sterlinden fazla. Mülk, kraliyet verasetinde cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere 2013 yılında kabul edilen mevzuata ayak uyduramadı. Kârları hala otomatik olarak sadece tahtın erkek varisine gidiyor.

TAHTIN 1 NUMARALI VARİSİ MİLYARDER VE EN BÜYÜK TOPRAK SAHİPLERİNDEN BİRİNE DÖNÜŞTÜ 74 yaşındaki Charles geçen yıl kral olduğunda, Cornwall Dükalığı otomatik olarak oğlu 40 yaşındaki Prens William'a geçti ve onu kağıt üzerinde bir milyardere ve İngiltere'nin en büyük toprak sahiplerinden birine dönüştürdü. Habere göre buradan yıllık en az 20 milyon sterlinlik bir ödeme gelmesi mümkün. Kraliyet ailesinin dükalıklardan elde edilen gelir üzerindeki hak iddiası, ülkenin ortaçağda bölündüğü zamanlara dayanan arkaik tüzüklerden kaynaklanıyor. Ancak parlamenter demokrasinin ortaya çıkışından bu yana, nesiller boyu milletvekilleri bu düzenlemeye karşı çıkarak dükalık gelirlerinin Hazine'ye ödenmesini talep ediyor.

KRALİYET 'ÖZEL' OLDUĞUNDA ISRARCI Ancak Kraliyet ailesi, dükalık gelirlerinin "özel" olduğunda ısrar ediyor ve hükümet bu geliri, kraliyet ailesinin resmi masraflarını karşılamak üzere hükümetten aldığı yıllık ödenekten tamamen ayrı olarak değerlendiriyor. Bu da son zamanlarda dramatik bir şekilde artarak vergi mükelleflerine yılda 86 milyon sterline mal oluyor. Galler Prensi olarak Charles'ın dükalık gelirinin büyük bir kısmı sekreterler, uşaklar, bahçıvanlar, aşçılar, seyisler ve çiftlik işçileri de dahil olmak üzere özel olarak harcandığı belirtiliyor. Ancak Buckingham Sarayı, Guardian'ın "spekülatif" olarak nitelendirdiği dükalıklardan elde edilen gelir rakamları hakkında yorum yapmayı reddetti. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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