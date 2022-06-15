İngiliz basınında Ruanda uçağının iptali: 'Komedi', 'Johnson için utanç verici'
İngiltere hükümetinin, ülkedeki sığınmacıları başvuruları tamamlanıncaya kadar Afrika'daki Ruanda'ya gönderme planının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) takılması ve ilk uçağın son anda iptal edilmesi İngiliz gazetelerinin ön sayfalarını kaplıyor.
İngiltere hükümetinin, ülkedeki sığınmacıları başvuruları tamamlanıncaya kadar Afrika'daki Ruanda'ya gönderme planının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) takılması ve ilk uçağın son anda iptal edilmesi İngiliz gazetelerinin ön sayfalarını kaplıyor.
Uçakla götürülmesi planlanan yedi kişiden birinin başvurusunu gün içinde öncelikli olarak inceleyen AİHM, bu kişinin gönderilemeyeceğine karar vermiş, ardından diğer 6 kişi de mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Strasbourg'daki mahkemenin kararı sonrası, havalanmasına kısa bir süre kala uçuş iptal edildi.
İngiliz gazeteleri olay hakkında "saçmalık", "komedi", "hükümet küçük düştü" başlıklarını attı.
Gazetelerde öne çıkan yorumları derledik:
"Boris ve Patel'e utandırıcı bir darbe"
Guardian gazetesi AİHM'in kararının İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İçişleri Bakanı Priti Patel için "utandırıcı bir darbe" olduğunu yazıyor.
Johnson ve Patel, sığınmacıları İngiltere'den yaklaşık 6 bin 500 km uzakta bulunan Ruanda'ya Mayıs ayında göndermeye başlayacaklarını söylemişti.
Gazete Johnson'ın dün İngiltere'yi AİHM'den çıkarma tehdidinde de bulunduğunu ve sığınmacıların avukatlarını "Manş Denizi'ndeki mültecileri sömüren suçlulara [insan kaçakçıları] yardım etmekle suçladığını da hatırlatıyor.
Guardian, gölge içişleri bakanı Yvette Cooper'ın "Hükümet havalanmayan uçağın sorumluluğunu almalı. Bakanlar çalışmayacağını ve suç örgütlerini durdurmayacağını bildikleri bir planı uygulamaya çalışıyor. Ruanda'ya 120 milyon sterlin ve kalkmayan bir uçağa para ödendi çünkü onlar sadece kavga ve başkalarını suçlamak istiyorlar" yorumuna da yer veriyor.
Gazete uçuş için "halkın cebinden 500 bin sterlin" ödenmiş olduğu bilgisini de veriyor.
Planın iptali için kampanya yürüten örgütlerin AİHM'in kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Guardian, hükümetin "plana devam edileceği" mesajını da hatırlatıyor.
"Ruanda hava komedisi"
İngiltere'de ücretsiz dağıtılan Metro gazetesi ise yaşananlar için "Ruanda hava komedisi" başlığını attı.
Gazete "Son dakikada gelen acil mahkeme kararları ile iptal olan uçak, vergi mükelleflerine 500 bin sterline mal oldu. Bunlar olurken aynı gün 400 mülteci daha botlarla İngiliz Kanalı'nı aştı" yazdı.
"Avrupalı yargıçlarla çatışma"
Times, İngiltere'nin Avrupalı yargıçlarla bir "çatışma rotasına" girdiğini yazıyor.
Gazeteye konuşan bir hükümet yetkilisi "Yerel mahkemeler ki buna en yüksek mahkemeler de dahil, art arda verdikleri kararlarla sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planına onay verdi ama bir yabancı mahkeme gelip 'hayır, yapamazsınız' diyor. Nöbetçi bir Avrupalı yargıç, İngiltere mahkemelerinde günlerce süren tartışmalarla alınan kararları bozdu" diyor.
Gazete Strasbourg'daki mahkemenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni temel aldığını, İngiltere'nin de 1950'de, bu sözleşmenin yazım sürecinde kilit rol oynadığını ve 1998'deki İnsan Hakları Yasası ile Birleşik Krallık yasalarına dahil edildiğini hatırlatıyor. Ancak gazete Johnson'ın dün Sözleşme'den çekilebileceklerinin sinyalini verdiğini de aktarıyor.
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İngiliz basınında Ruanda uçağının iptali: 'Komedi', 'Johnson için utanç verici'/ingiliz-basininda-ruanda-ucaginin-iptali-komedi-johnson-icin-utanc-verici-3469885
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