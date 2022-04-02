İngiliz basını Putin'in lüks takıntısını yazdı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'in Ukrayna'yı işgali sonrası ilk kez Moskova'daki Luzhniki Stadyumu'nda sahneye çıktığında, bir yılda milyonlarca Rus'un kazandığından daha pahalıya mal olan bir İtalyan paltosu giyiyordu. Putin'in halkına seslendiği konuşması için kıyafet seçiminin 10.500 sterlin değerinde bir Loro Piana şişme ceketti.
Hükümet istatistiklerine göre, geçen yıl Rusya'da ortalama bir çalışanın aldığı yıllık kazanç 678.500 ruble'ydi. Savaştan bu yana Batı karşıtı söylemini günden güne artıran Putin, aynı zamanda 3200 sterlin değerindeki bir İtalyan süveteri de giymişti.
İngiliz gazetesi The Times, Putin'in lüks servetini merek altına alırken "Kremlin, Rusya devlet başkanını bir halk adamı olarak tasvir etmeyi seviyor - ancka o yoksulluk sınırının altında yaşayan 16 milyon kişiden biri değil" ifadelerini kullandı.
The Times, 2015’de Kızıl Meydan’da vurularak öldürülen muhalif Boris Nemtsov’un Putin’in villaları, jeti, lüks saatleri olduğunu iddia ettiğini hatırlattı. Yazıda ilk göreve gelmesinden bu yana Putin'in Rusya’nın farklı bölgelerinde 20'den fazla villası olduğu belirtilirken Ilyushin II-96 tipi resmi jetinde altın kaplama tuvalet olduğu iddia edildi.
Şu an hapiste olan Rus muhalif Alexei Navalny'in de Putin’in 439 bin dolar değerindeki saatler kullandığını aktardığı hatırlatılarak Navalny'in "Bu rakam Putin’in 6 yıllık maaşına denk geliyor. Muhtemelen gelecek 6 yılın avansını istedi ve hepsiyle saat satın aldı" sözleri tekrar verildi.
Putin’in serveti hakkında, Forbes da “Dünyanın en karmaşık servet kaynağı” yorumunu yapmıştı. Geçtiğimiz yıl Navalny'in ekibi de Putin'in Karadeniz kıyısındaki ultra lüks malikanesini ilk defa paylaşmıştı. İçinde spor salonu, striptiz kulübü, teniz kortu bulunan malikanenin 1 milyar sterline (yaklaşık 10 milyar TL) mal olduğu iddia edilmiş ancak Kremlin bu iddiaları yalanlayarak bu binanın Putin'e ait olmadığını açıklamıştı.
Resmi verilere göre Putin devlet başkanlığı görevinden yılda 121 bin dolar kazanıyor.
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