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İngiltere Kraliçesi 2´inci Elizabeth (93),koronavirüs (Covid-19) sebebiyle Windsor Kalesi´nde karantinada altında bulunuyor. İngiliz basını Kraliçe´nin gündelik yaşamında birçok kraliyet çalışanıyla temasta bulunduğunu ve sağlığı için güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı ifade edildi.

Kraliçe Elizabeth´in gündelik yaşamında kendine yardımcı olan çalışanlarıyla günün her dakikası, temas halinde olduğu belirtildi.

Windsor Kalesi´nde yaşayan çalışanlar, Kraliçe´nin gündelik ihtiyaçlarını gidermekle görevliler. Kraliyet çalışanları hem karantina altındaki Kraliçe´yle temas halinde hem de dış dünyayla temas halinde bulunuyor. Bu durum koronavirüsün Kraliçe´ye ulaşabileceğini ve 93 yaşındaki Kraliçe´nin tehlike altında olduğu vurgulandı.

KRALİÇE ULUSA SESLENECEK

Kraliyet tarafından Kraliçe 2´inci Elizabeth´in yarın ulusa sesleneceği açıklandı. 68 yıllık hükümdarlığında 4´üncü kez ulusa seslenecek olan Kraliçe´nin salgınla ilgili İngiliz halkına moral veren konuşma yapacağı öngörülüyor.