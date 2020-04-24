24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiliz bakanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ülkede ihtiyaç duyulan koruyucu ekipman desteği için Türkiye'ye teşekkür etti.
İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile "olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini" belirtti.
İngiliz bakan, görüşmede, ön safta görev alan sağlık personeli için hayati öneme sahip koruyucu ekipman desteği ve İngiliz vatandaşlarının ülkeye dönüşünde gösterilen yardım için teşekkür ettiğini kaydetti.
Ticaret Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı Greg Hands de Twitter hesabından, "Teşekkür ederim Türkiye. Büyükelçi Ümit Yalçın'la iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Koruyucu ekipman teslimatı için Türk şirketleri ve hükümetine teşekkürler." mesajını paylaştı.
84 TONLUK SEVKİYAT
İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, Türkiye'den 19 Nisan'da 84 tonluk bir sevkiyat beklediklerini söylemişti.
Ancak sevkiyatın gecikmesi ülkede tartışma konusu olurken, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın sorumlunun Türkiye olmadığını belirterek, "Evrak, izin, gümrük gibi bizim yapmamız gereken ne varsa yapıldı. Mesele, İngiltere hükümeti ile Türkiye'deki özel bir şirket arasında." demişti.
Ankara'nın verdiği iznin ardından koruyucu ekipmanların bir kısmı, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait kargo uçaklarıyla Türkiye'den alınmıştı.
Türkiye daha önce İngiltere'ye koruyucu ekipman yardımında da bulunmuştu.
Yaklaşık 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ülkede, yaşanan sıkıntı nedeniyle sağlık çalışanlarından Kovid-19 hastalarına müdahalede giyilmesi gereken sıvı geçirmez tulumlar yerine, tekrar kullanılabilir tulumlarla uzun kollu laboratuvar önlüklerini kullanmaları istenmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!