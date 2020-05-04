Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerDünya

İngiliz bakan Burns "alacaklıyı tehdit ettiği" iddiası üzerine istifa etti

İngiltere’de Ticaret Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Conor Burns, bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

04.05.2020 - 15:48 | Güncelleme: ABONE OL
İngiliz bakan Burns
AA

İngiliz parlamentosunun Standartlar Komitesi tarafından yapılan incelemenin sonucunda hazırlanan bir raporda Burns’un babasının kredi borcu ödemelerine müdahil olarak alacaklı kişiyi tehdit ettiği belirtildi.

Raporun İngiliz Başbakanlığına iletilmesinin ardından Devlet Bakanı Burns bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Şikayet, Bakan Burns tarafından Avam Kamarası’nın antetli kağıdına yazılmış ve babasının borcunun yapılandırılması için talepte bulunan bir mektuba dayanıyordu. İngiliz parlamentosunun ilgili komisyonu, şikayetin ardından iddialara ilişkin inceleme başlatmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Hastalığı onu bu hale getirdi
Hastalığı onu bu hale getirdi
Bu da oldu! Sahile bu halde indi
Bu da oldu! Sahile bu halde indi
Küçük Zeyno büyüdü... Köşe yazarı oldu!
Küçük Zeyno büyüdü... Köşe yazarı oldu!
Yıllara meydan okuyor! Gündeme bomba gibi düştü
Yıllara meydan okuyor! Gündeme bomba gibi düştü
Doktor ile 96 yaşındaki kadın hastası koronavirüsü yendi - SAKARYA
Doktor ile 96 yaşındaki kadın hastası koronavirüsü yendi - SAKARYA
Karantinadaki aileden devlete teşekkür
Karantinadaki aileden devlete teşekkür
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 82'ye yükseldi
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 82'ye yükseldi
İtalya Kovid-19'la mücadelede 2. aşamaya geçti
İtalya Kovid-19'la mücadelede 2. aşamaya geçti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X