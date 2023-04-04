Ulusal medyada yer alan haberlere göre Jenrick, geçen yıl ağustos ayında Londra’yı ülkenin kuzeyindeki Leeds kentine bağlayan M1 otoyolunda 40 mil (yaklaşık 65 kilometre) hız sınırını ihlal etti.

Mahkemeye 68 mil (yaklaşık 110 kilometre) hızla gittiğini itiraf eden Jenrick’e, Northampton’da görülen davada 6 ay trafikten men ve 1639 sterlin para cezası verildi.

Jenrick, 2021 yılında da hızlı araç kullanmaktan 307 sterlin (yaklaşık 7 bin 300 lira) para cezası ve 3 ceza puanı almıştı.

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