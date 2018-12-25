İngiliz bilim insanları, beyin hücrelerinin bozularak hastalığa yol açmasını durduracak yeni bir ilaç geliştirdi. İlacın A vitamini bakımından zengin olan Brüksel lahanası ve havuçtan elde edildiği belirtildi.

BİR ADIM DAHA YAKLAŞTILAR

İHA'nın haberine göre; 250 bin dolar bütçeli iki yıllık bir proje çalışmasından sonra sentetik A vitamini geliştiren uzmanlar Alzheimer, Parkinson ve motor sinir hastalığını tedavi etmeye bir adım daha yaklaştıklarını açıkladı. Vücut tarafından parçalanarak sinir sisteminin gelişmesinde hayati rolü olan retinoik aside dönüşen A vitaminin Brüksel lahanası ve havuçta bol miktarda bulunduğu belirtildi.

İngilere’nin en eski üniversitelerinden olan Aberdeen ve Durham Üniversitesindeki araştırmacı ekibin başkanı Peter McCaffery "Alzheimer hastalarının tedavisinde kullanılacak bir ilaç geliştirme yolunda ilerliyoruz" dedi. McCaffry işlerinin erken safhada olmasına rağmen sinir hücrelerini koruyacak yeni ilaçlar üretme konusunda olum gelişmeler kaydettiklerini söyledi.

Retinoik asidin rahimde insanların göz ve beyninin oluşumda önemli etkisi olduğu belirtildi. Retinoik asidin büyüme, duyular, hareketler ve beyin aktivitesinde önemli rolü olan sinirlerin oluşmasında etkisinin devam ettiği belirtildi.

ALZHEIMER VE PARKINSON İÇİN UMUT OLACAK

Alzheimer ve Parkinson’a benzer durumların bu sinirlerin bozulması tarafından tetiklendiği, beyin etkinliğini azalttığı, kasların kontrolsüz hareketine yol açtığı ve ölümcül olabildiği belirtildi.

Araştırmacılar, vücutta retinoik asit oranının yüksek olmasının sinir hücresinin bozulmasını önleyeceğini ve hücre artışını sağlayacağını umduklarını söyledi.

Profesör McCaffery, A vitamininin vücutta yaptığı etkiyi artırmak için A vitaminin süper türlerini oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

2016’dan bu yana büyük gelişme kaydettiklerini söyleyen McCaffery, patent almaya müracaat edeceklerini belirtti.