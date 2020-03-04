04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiliz akademisyenlerden "Brexit" yorumu
- Nottingham Üniversitesinden Profesör David Paton: - "İngiltere gibi bir ülkenin, yabancı bir gücün (Avrupa Birliği) kanunlarına bağlı kalmaya razı olması tuhaf" - Nottingham Üniversitesi Avrupa ve Kamu Hukuku Bölümü Öğretim Görevlisi Aris Georgopoulos: - "Brexit, kendi istediği tercihleri uygulama konusunda İngiltere'ye özgürlük anlamına geliyor" - Nottingham Üniversitesi doktora öğrencisi Chris Stafford: - "Görüşmeler 31 Aralık'ta bitecek fakat bu tarih itibarıyla net bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı kesin değil"
Avrupa Birliğinin (AB),İngiltere ile gelecekteki ekonomik ve siyasi ilişkileri müzakere etmeye başlamasının ardından uzmanlar, Brexit görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Nottingham Üniversitesinden Profesör David Paton, Nottingham Üniversitesi Avrupa ve Kamu Hukuku bölümünden Dr. Aris Georgopoulos ile doktora öğrencisi Chris Stafford, AA muhabirine Brexit süreci hakkında açıklama yaptı.
Profesör David Paton, İngiltere'nin AB mevzuatından ayrılmakta ısrar etmediğini ancak buna kendi kanunlarının karar vermesi konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.
Bu durumun bağımsız bir ülke için normal bir davranış olduğunu vurgulayan Paton, İngiltere gibi bir ülkenin yabancı bir gücün kanunlarına bağlı kalmaya razı olmasının tuhaf olacağını kaydetti.
Paton, AB'nin İngiltere'deki yeni siyasi gerçekliği tam olarak anlayamadığı yorumunu yaptı.
- "İngiltere, karşılıklı tanıma sitemini kabul edebilir"
Birliğin, İngiltere'ye istediğini vermesi halinde ortak pazar bütünlüğünü ve kendisini tehdit edeceği değerlendirmesinde bulunan Paton, "İngiltere, karşılıklı tanıma sitemini kabul edebilir. AB, kendi mevzuatının referans noktası olarak kabul edilmesini ister. AB, Avrupa Adalet Divanı (AAD) gözetiminde ısrar etmediği sürece bu ikisinin arasında müşterek bir nokta gayet mümkün." diye konuştu.
Paton, İngiltere'nin devam eden tarife ve kotasız ticaretin ekonomik faydalarıyla, AB merkezileştirmesinin olası siyasi maliyetlerinin daha ağır basmayacağı konusunda karar vermek zorunda kalacağına işaret etti.
- Brexit, İngiltere'ye özgürlük anlamına geliyor
Nottingham Üniversitesi Avrupa ve Kamu Hukuku bölümünden Dr. Aris Georgopoulos, Brexit'in kendi istediği tercihleri uygulama konusunda İngiltere'ye özgürlük anlamına geldiğini söyledi.
Georgopoulos, ticaret görüşmelerinde AB'nin elinin güçlü olduğunu ileri sürdü.
İngiltere'nin de Londra'nın küresel finans merkezi olmasından ötürü avantajlı olduğunu vurgulayan Georgopoulos, AB'nin burada bile tam olarak dezavantajlı olmadığını kaydetti.
Referandumdan itibaren trilyonlarca avronun Londra'dan Avrupa'daki şehirlere taşındığına işaret eden Georgopoulos, bu durumdan Dublin, Frankfurt ve Paris gibi şehirlerin de kazançlı çıkabileceğini ileri sürdü.
Aynı üniversiteden doktora öğrencisi Chris Stafford da AB'nin İngiltere'nin ciddiyetinin farkında olmadığı yorumunu yaptı.
Birleşik Krallığın, anlaşmasız bir Brexit'le AB'yi tehdit ettiğini söyleyen Stafford, söz konusu senaryonun AB'den daha çok İngiltere'ye zarar vereceğini öne sürdü.
Görüşmelerin 31 Aralık'ta biteceğini anımsatan Stafford, bu tarih itibarıyla net bir anlaşmaya varılıp varılmayacağının kesin olmadığını da dile getirdi.
Stafford, Muhafazakar Parti'nin tabanını koruması halinde anlaşmasız bir Brexit'e onay vereceğini kaydetti.
- Johnson, ticaret görüşmelerini sürdürmede isteksiz
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, görüşmelerin 2020'nin sonuna kadar uzatılmasını kabul etmezken şu ana kadar kayda değer bir gelişme olmadığını ifade etmişti.
Johnson'un haziran itibarıyla görüşmeleri sonlandırmak konusunda istekli olduğu da biliniyor.
Anlaşmasız Brexit halinde İngiltere ve AB, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) koşullarına göre ticaret yapacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!