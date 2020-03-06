ING Türkiye promosyonu 2 bin 550 TL'ye çıkardı

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ING Türkiye, emekliler için başlattığı promosyon kampanyasında elini yükseltti. ING Türkiye’nin emekli maaş müşterileri, daha önce açıklanan 2 bin 250 TL yerine emekli müşterilerine 2.550 TL’ye varan promosyon fırsatı sunduğunu açıkladı.

ING’li emekli maaş müşterileri, 750 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yaptıkları her ay için de 50 TL nakit promosyon alacak. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda ise 2.550 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunulacak.

Emekliler için sundukları avantajları artırmaya devam ettiklerini belirten ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Sunduğumuz son derece avantajlı promosyon kampanyasını 2 bin 550 TL’ye varan rakamlarla daha da rekabetçi hale getirdik. Amacımız emekli müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve kendileri için değer yaratacak bir bankacılık deneyimi sunmak. Bu doğrultuda nakit promosyona ek olarak; emekli müşterilerimiz aynı zamanda Türkiye’deki tüm banka ATM’lerinden maaşını ücretsiz olarak çekebiliyor, vadesiz mevduat hesapları için hesap işletim ücreti ödemiyor, ING Telefon Bankacılığı ile doğrudan kendilerine özel müşteri temsilcilerimizden 7/24 hizmet alabiliyor. Ayrıca Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesabında para olmasa bile nakit çekebiliyor. ” dedi