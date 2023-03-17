Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 23. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

19 Mart Cuma:

18.00 Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ (Ankara)

18 Mart Cumartesi:

14.00 Antalya Toroslar Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol (Kepez Turgut Özal)

15.00 Rize Belediyespor-OGM Ormanspor (Rize Yenişehir)

16.00 Nesibe Aydın-Bursa Uludağ Basketbol (TOBB ETÜ)

19.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut (Ahmet Cömert)

20 Mart Pazar:

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Alagöz Holding (BJK Emlakjet)