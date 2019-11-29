ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta heyecanı yarın, 1 Aralık ve 2 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın perdesi Beşiktaş - İTÜ karşılaşmasıyla açılacak. Ligde birer yenilgiyle zirvede yer alan iki takım Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe, İzmir'de mücadele edecek. Haftanın kapanışında ise Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında oynanacak maçların programı ise şöyle:

Yarın

13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - İTÜ BB

15.15 Bandırma BK - Bahçeşehir Koleji

17.30 Darüşşafaka - Tofaş

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Türk Telekom

1 Aralık Pazar

15.15 Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol

17.30 Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko

20.00 OGM Ormanspor - Afyon Belediyespor

2 Aralık Pazartesi

20.00 Anadolu Efes - Galatasaray