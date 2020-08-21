Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü’nün, ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu müsabakalarından çekilme kararının ardından takım sayısında oluşan azalma nedeniyle, ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele etmek için başvuran tek takım olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü’nün başvurusu reddedildi.

Denizli ekibinin lisans başvuru dosyasının incelenmesi sonucunda, Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı’nda istenen şartları karşılayamaması üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü’nün ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele etme başvurusunu kabul etmedi.

Böylece ING Basketbol Süper Ligi’nde 2020-2021 sezonunun 15 takımla oynanması kararlaştırıldı.