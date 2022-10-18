ING Bank'tan 7 bin TL'ye varan emekli promosyon kampanyası!

ING Bank emekli promosyon kampanyası, SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 41,85 oranındaki emekli zammının ardından emekli promosyon ödemelerinde de artış yaşandı. Henüz maaş taşıma işlemini gerçekleştirmemiş olan emekliler "ING Bank emekli promosyon ödemeleri ne kadar ve başvuru şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Ekim 2022 ING Bank emekli promosyon ödemeleri...