İnfaz koruma memurları kaldıkları lise pansiyonunun bahçesini güzelleştiriyor

Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izolasyon sürecinde kaldıkları İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunun bahçesini yeniden tasarlayan infaz koruma memurları, öğrencilere çeşitli sürprizler hazırlıyor.
Adalet Bakanlığınca hükümlülerin ve ceza infaz koruma memurlarının korunması adına alınan karar kapsamında, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin pansiyonunda kalan yaklaşık 80 infaz koruma memuru, boş zamanlarından bahçede iyileştirme çalışması yapıyor.
Gönüllülük esasıyla pansiyon bahçesinde boyama, çiçeklendirme ve süs havuzu yapan memurlar, salgının geçmesiyle okula gelecek olan öğrencilere çeşitli notlar ve sürprizler hazırlıyor.
Pansiyonda kalan infaz koruma memuru Şevki Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Devlet bizim, okul bizim" diyerek izolasyonun ilk gününden bu yana çalıştıklarını söyledi.
Okul müdüründen izin alarak öğrencilere çeşitli sürprizler hazırladıklarını aktaran Karaca, "Tedbirler kapsamında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatları doğrultusunda, hem hükümlülerin hem de bizim sağlığımız için izolasyon süreci içerisindeyiz. Yaklaşık 1 aydır bu yurtta kalan arkadaşlarımız var ama hep birlikte bu zorlu sürecin üstesinden geleceğimize inanıyoruz." dedi.
Süreci faydalı kullanmak istediklerini kaydeden Karaca, "Boş durmayalım diyerek bahçe dizaynı yapmaya başladık. Arkadaşlarla birlikte, gönüllülük esasıyla dönüşümlü olarak burada çalışıyoruz. Bu şekilde öğrencilere faydalı olmak istedik. Öğrencilerin okula başladığında yemesi için 50 kök çilek diktik, 4 kök üzüm diktik. Küçük bir süs havuzu hazırladık." diye konuştu.
Karaca, zor günlerin bitmesi için dua ettiklerini belirterek, "İnşallah bir an önce, biz ailelerimize kavuşuruz, öğrenciler de okullarına gelirler, ektiğimiz çileklerin tadına bakarlar. Bu süreci birlik olursak atlatırız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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