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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Toplanan inek sütü miktarı Kasım 2023'te yıllık bazda yüzde 12,8 arttı  - İş-Yaşam Haberleri

        Toplanan inek sütü miktarı Kasım 2023'te yıllık bazda yüzde 12,8 arttı 

        Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, Kasım 2023'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artışla 810 bin 220 tona ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 10:59 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:59
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        İnek sütü miktarı kasımda yıllık bazda arttı 
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

        Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, kasımda yıllık bazda yüzde 12,8 artarak 810 bin 220 tona ulaştı.

        Söz konusu miktar, ocak-kasım döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 artışla 9 milyon 344 bin 875 ton oldu.

        Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, Kasım 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 139 bin 149 tona yükseldi.

        Ocak-kasım döneminde ise içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 0,8 artışla 1 milyon 372 bin 714 ton oldu.

        Kasım 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi, yüzde 12 artarak 98 bin 250 tona ulaştı. Ocak-kasım döneminde de yoğurt üretimi yıllık bazda yüzde 4,4 yükselerek 1 milyon 120 bin 510 tona çıktı.

        İnek peyniri üretimi, söz konusu ayda yıllık yüzde 13,5 artarak 63 bin 672 tona, ocak-kasım döneminde de yüzde 9,8 artışla 705 bin 161 tona yükseldi.

        Kasımda ayran üretimi yıllık bazda yüzde 18,1 artarak 71 bin 668 ton olurken tereyağı üretimi ise yüzde 1,2 azalışla 6 bin 94 tona geriledi.

        Ocak-kasım döneminde ayran üretimi yüzde 8,1 artarak 760 bin 754 tona çıkarken tereyağı üretimi yüzde 10,3 gerilemeyle 79 bin 331 tona düştü.

        Ekim 2023'te 819 bin 386 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, kasımda yüzde 1,1 azalarak 810 bin 220 ton oldu.

        Aynı dönemde 136 bin 232 ton olan içme sütü üretimi ise yüzde 2,1 artışla 139 bin 149 ton olarak gerçekleşti.

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