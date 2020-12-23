Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde sektör temsilcileri, gelecek yıl için 700 milyon dolar tutarında ihracat hedefliyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart, nisan ve mayıs aylarını sıkıntılı geçiren İnegöllü mobilyacılar, hazirandan itibaren ihracatta ivme yakaladı.
Bu yılı 600-650 milyon dolarlık dış satımla kapatmaya hazırlanan mobilyacılar, 2021'de bu seviyeyi aşmak istiyor.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, AA muhabirine, bu yıla ve gelecek yıldan beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Uğurdağ, 2020'nin salgının etkilerinden dolayı tüm sektörler için zorlu geçtiğini söyledi.
Haziran ayında normalleşme süreciyle birlikte dış satımda ivme yakaladıklarını belirten Uğurdağ, şöyle konuştu:
"Allah'a çok şükür başta mobilya sektörü olmak üzere kasım ayına kadar çok ciddi bir şekilde ihracat odaklı çalışmaya devam ettik. Mobilya sektörümüzde İnegöl özelinde değerlendirme yaptığımızda, bu sene 2019 yılının üzerinde bir ihracat bekliyoruz. Pandemi sürecindeki sıkıntılarımızı sene sonu itibarıyla artı pozisyona döndüreceğimizi ümit ediyoruz. Rakamlarımız da onu gösteriyor zaten. Başta yakın coğrafya olmak üzere tüm dünyaya ihracat yapan mobilya sektörü, inşallah 2020 yılını da kayıpsız kapatacak diye umuyoruz."
- "Her zaman canlı, heyecanlı ve dinamik bir sektör"
Uğurdağ, ihracatta son aylarda sağladıkları yükselişle mart-mayıs döneminde yaşadıkları kayıpları telafi ettiklerini vurguladı.
Salgının kısa sürede sona ermesini dileyen Uğurdağ, "2021 yılında pandemi sürecinde çok olumsuz şartlarla karşılaşmadığımız takdirde mobilya sektörümüz yine tüm sektörlerin önünde artı ve pozitif yönde gelişme gösterecektir." dedi.
Uğurdağ, tüm çalışma, yatırım ve ihracat programlarının 2021'de ihracatı artırma yönünde olacağını dile getirdi.
Yavuz Uğurdağ, şunları kaydetti:
"Her zaman canlı, heyecanlı ve dinamik bir sektör olarak 2021 yılında da artı ve pozitif yönde değerlendirmeyle kalacağımızı düşünüyoruz. İnegöl mobilyası açısından düşündüğümüzde, bu sene itibarıyla 600-650 milyon dolar seviyesinde ihracatımızı gerçekleştiririz diye düşünüyoruz. 2021 yılında da bu rakamı yine yüzde 10 gibi artırırsak, mobilya sektöründe İnegöl özelinde ihracatımız, pandemide de çok ciddi sıkıntılar yaşamazsak 700 milyon doları aşar. Bununla da yüzde 10 gibi bir büyüme gerçekleştirmiş olur. İnşallah bunu yakalarız."
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