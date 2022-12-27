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Bursa'nın İnegöl ve Osmangazi ilçelerinde 8 saatlik su kesintisi

Bursa'nın İnegöl ve Osmangazi ilçelerinde, yarın (28 Aralık Çarşamba) 10.00-18.00 saatleri arasında 8 saatlik su kesintisi yapılacak

Giriş: 27.12.2022 - 19:35 | Güncelleme: ABONE OL
İnegöl ve Osmangazi'de 8 saatlik su kesintisi
İnegöl ve Osmangazi'de 8 saatlik su kesintisi
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İHA

Bursa'nın iki ilçesinde yarın (28 Aralık Çarşamba) 8 saatlik planlı su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında İnegöl ilçesindeki kesinti Mesudiye, Yeni, Yunusemre, Cumhuriyet, Fatih, Ertuğrulgazi ve Esentepe mahalleleri ile civarını kapsıyor.

BUSKİ'nin Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından Osmangazi ilçesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle de Akpınar Mahallesi 1. Akpınar Sokağı ve batısı, Hakimiyet Caddesi ile Mudanya Caddesi arasında kalan bölge ve civarında kesinti yapılacak.

Her iki ilçedeki kesinti, saat 10.00-18.00 arasında uygulanacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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