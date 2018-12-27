Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde yolda bilinmeyen bir nedenden dolayı göçük oldu. Seyir halindeki araçlara tehlike oluşturan çukuru fark eden bir sürücü durumu emniyet ekiplerine haber verdi.

DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen trafik ekipleri, caddenin ortasında yaşanan çöken yolun çevresine güvenlik şeridi çekti. Yaklaşık 1 metre genişliğinde 1 metre derinliğinde çöken yolun yapımı için Belediye Zabıta ekiplerine haber verildi.

İnceleme yapan ekipler, belediye şantiye ekiplerini çağırarak çöken yolu kapattı.