İnegöl'de vatandaşlar kan bağışı yaptı - BURSA

AA

Akşam iftar sonrası İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kan alımı işlemi yapıldı.Lisenin çok amaçlı salonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyarak yapılan kan bağışına vatandaşlar ilgi gösterdi.Türk Kızılay İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz, vatandaşların yoğun ilgisinin olduğunu belirterek, iki gün daha kan bağışı alacaklarını söyledi.