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        Haberler Gündem İnegöl'de tartıştığı arkadaşını cami önüne çağırıp vurdu - Güncel haberler

        İnegöl'de tartıştığı arkadaşını cami önüne çağırıp vurdu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Serdal Y, alacak verecek meselesi nedeniyle cami önünde buluştuğu 40 yaşındaki Rüştü B. tarafından çıkan tartışmada tabancayla ayaklarından vuruldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 21:45
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        Tartıştığı arkadaşını cami önüne çağırıp vurdu
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        Olay saat 19.00 sıralarında Mesudiye mahallesi Seymen Sokak üzerinde bulunan Veysel Karani Camisi önünde meydana geldi.

        Rüştü B., iddiaya göre aralarında daha önceden borç alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan arkadaşı Serdal Y. ile mesajlaşarak buluşmak istediğini söyledi.

        Cami önünde buluşan ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Rüştü B. Tabancayla Serdal Y.´yi iki bacağından vurarak yaraladı. Olayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kanlar içinde kalan Serdal Y. olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Serdal Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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