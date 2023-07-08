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        İnegöl'de tahterevallide eli sıkışan çocuğun parmağı koptu

        Bursa İnegöl'de parkta oynarken elini tahterevalliye sıkıştıran 12 yaşındaki kız çocuğunun parmağı koptu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen çocuğun kopan parmağı, ameliyatla yerine dikilecek

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 04:24
        Tahterevallide oynarken parmağı koptu!
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, parkta oynayan 12 yaşındaki Ecrin A'nın tahterevalliye sıkışan sol el yüzük parmağı koptu. Acı içinde kalan Ecrin, buz kalıbına konulan parmağıyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Karanfil Sokakta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Parkta oyun oynayan Ecrin A, iddiaya göre, sol elini tahterevallinin demirlerinin arasına soktu.

        SOL EL YÜZÜK PARMAĞI KOPTU

        Parmakları sıkışan Ecrin acı içinde ağlamaya başlarken, yanına koşan yakınları sol el yüzük parmağının koptuğunu fark etti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Kopan parmak buz kalıbına konulurken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ecrin, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        KOPAN PARMAĞI DİKİLECEK

        Tedaviye alınan Ecrin, buradaki müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ecrin'in kopan parmağının burada yapılacak ameliyatla yerine dikileceği öğrenildi.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #İnegöl
        #haberler
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