Silahlı saldırıya uğradı, polis merkezine sığındı

DHA'nın haberine göre; bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Bahattin V, can havliyle sokak üzerinde bulunan otomobiline binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Refah Sokak'ta yürüyen Bahattin V, iddiaya göre, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı saldırıya uğrayıp bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Bahattin V. (24), otomobiline binerek yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki polis merkezine sığındı. Bahattin V'ye ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı.

Tedaviye alınan Bahattin V'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri ise şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.